Ciel bleu soleil et quelques nuages élevés.... les T° restent fraîches... de 2°ce matin à 13° cet après midi

Météo France relevait ce matin... 2° à Tourouvre... 2°4 au Merlerault, 3° à Alençon.....



Le ciel est clair, dégagé et bien ensoleillé ce matin.... en second partie de journée quelques nuages élevés viendront voiler temporairement le soleil.... le vent régulier et bien senti de nord-est maintient une grande fraîcheur ; il ne fera pas plus de 12 à 13 degrés au meilleur de l'après-midi ; les rafales de vent les plus fortes atteignent 50 à 60 km/h.

