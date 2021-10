À deux pas de la Tour Leroy et juste en face du château de Guillaume le Conquérant, la Taverne du Château en impose par sa taille et son menu. Une cuisine faite maison et plus que généreuse attend les clients. À l'intérieur, l'établissement est spacieux tout en restant chaleureux. La carte très complète a de quoi mettre en appétit.

Un repas bien copieux

Le menu du Marché est parfait pour ceux qui ont bien faim après une longue matinée de travail ou de visite du château. Pour 13,90€ (entrée-plat-dessert) ou 11,20 (entrée-plat ou plat-dessert), vous avez le choix entre le potage de légumes, la terrine du moment ou une assiette de cochonnailles. Vient ensuite le plat du marché, avec par exemple les traditionnelles tripes à la mode de Caen, ou un saumon à la sauce provençale ou bien un suprême de poulet de la vallée d'auge. À ce stade-là, votre estomac peut dire "stop". Les plats, bien que très bons, sont très copieux. Mais ceux qui ont encore un petit creux peuvent se laisser tenter par une île flottante, une mousse au chocolat ou un fromage blanc au coulis.

Le restaurant propose également un menu à 21,90, avec quelques spécialités normandes comme une aumônière garnie d'andouille, de pommes et de camembert.

Pour ceux qui veulent tester le restaurant au moment de l'apéritif (midi et soir), la maison propose des planchettes de foie gras et saumon fumé (11,90€) ou une assiette de tapas (19€) pour deux personnes.

Le service est rapide et le personnel accueillant ce qui n'enlève rien au plaisir.

Pratique. La Taverne du Château, 1 avenue du 6 juin. 02 31 50 02 22. Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 (sauf le samedi et le dimanche jusqu'à 15h) et de 19h à 22h30.