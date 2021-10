Michel Mercier, Ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire en Mayenne aujourd'hui

Michel Mercier, Ministre de l?espace rural et de l?aménagement du territoire, est attendu en Mayenne, aujourd?hui, à l?invitation du sénateur et président du Conseil général : Jean Arthuis ... Michel Mercier fera le point sur les pôles-santé, et les maisons d?assistants maternels, dont une proposition de loi, déposée par le sénateur mayennais, a été adoptée hier par les députés et dont le dispositif s?inspire d?une expérience menée en Mayenne... un projet qui divise les professionnels de la petite enfance !

