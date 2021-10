Équeurdreville. Equeurdreville : feu d'habitation, un couple et deux enfants évacués

Un feu au niveau de l'insert d'une habitation s'est déclaré à Cherbourg en Cotentin, vers 21h00, rue Bonissent à Equeurdreville (Manche), samedi 29 avril 2017.

Un couple et deux enfants évacués

Le feu au niveau de l'insert d'une cheminée a généré beaucoup de fumées dans l'habitation.

Deux engins pompes et un bras élévateur du centre de secours de Cherbourg s'est immédiatement rendu sur les lieux du sinistre.

A l'arrivée des secours, une chambre de l'habitation est totalement embrasée.

Les locataires, un couple et leurs enfants de 16 et 14 ans sont déclarés indemnes après l'examen d'un infirmier de sapeur-pompier. Ils sont pris en charge et relogés par les services de la mairie.

2 lances en action

Le feu a été éteint au moyen de 2 lances et la propagation limitée à la chambre grâce à l'intervention rapide des secours.

20 sapeurs pompiers ont été mobilisés.