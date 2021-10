Basket Pro A, Le Mans s'impose 89 à 82 à Strasbourg et termine second du championnat... Foot, le Muc 72 invite ses supporteurs cet après midi à Léon Bollé.....les 10 kms d'Argentan ce soir...

Basket pro A ....En s'imposant hier soir, 89 à 82 face à Strasbourg, les sarthois du MSB remportent leur 22ème match de la saison et termine second.... . Place maintenant aux play offs et aux quarts de finale face au promu Paris-Levallois.



Ce soir, à Argentan, des centaines de coureurs sont attendus, pour la 30ème édition des « 10 kilomètres ».

Course « jeunes » à partir de 19h. Course adultes à 20h30.

Départs devant la mairie.

C?est une organisation de la Bayard Athlétisme Argentan.



Football :



Au Mans, le MUC 72 invite ses supporters, aujourd?hui à 16h, pour les remerçier de leur soutien et leur comportement exemplaire tout au long de la saison : avec un après-midi spécial, au Stade Léon Bollée. Avec l?entraînement du groupe professionnel, suivi d?une séance de dédicaces.



Benjamin Nivet, le milieu de terrain n°10 du stade malherbe de Caen, va vendre 12 maillots portés par les joueurs bas-normands cette saison ; pour récolter des fonds, pour financer ses actions humanitaires au Niger. Début des enchères, samedi, sur e-bay.

