La deudeuche un succès.... la rencontre nationale des 2 cv à Giel près d?Argentan a rassemblé quelques 5 500 passionnés et près de 3 000 véhicules.... Des milliers de visiteurs se sont pressés, après avoir franchi les embouteillages, pour venir voir ces voitures... et ce record du monde battu... celui du plus grand nombre de passagers dans une même deux chevaux : 24 personnes...

