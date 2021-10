Rouen. Cambriolage à Rouen : il affirme avoir simplement fait le guet

A Rouen (Seine-Maritime), le 9 décembre 2015, un habitant voit deux personnes entrer chez lui par effraction, après avoir escaladé le muret de son jardin et fracturé les volets d'une fenêtre à l'aide d'un pied de biche. Il appelle la Police qui se rend rapidement sur les lieux, interrompant la manoeuvre des deux cambrioleurs. L'un d'eux, Nordin Karib, 32 ans, qui faisait le guet, est rattrapé par les policiers alors qu'il transporte un sac dans lequel on trouve deux ordinateurs portables.

Il conteste en être l'instigateur

La victime confirme que ces deux ordinateurs lui ont été volés et lui appartiennent. Le prévenu reconnait la tentative de vol mais conteste en être l'instigateur. "Un jeune rencontré à la gare m'a proposé de lui acheter des ordinateurs", ajoutant qu'il n'était présent que pour faire le guet. Pourtant son complice, absent à l'audience, déclare dans la déposition qu'il a fait à la Police que le "coup" a été préparé à deux.

On retrouve effectivement au domicile du prévenu le pied de biche utilisé lors de l'effraction. Son casier judiciaire est éloquent : vingt cinq condamnations et incarcérations y figurent, pour vols, port d'armes prohibées, outrages et infractions routières. Pour le Ministère public, "on ne peut pas contester sa déposition après l'avoir signée". Pour la défense du prévenu, "le seul élément à charge est la parole de son complice, absent à l'audience, cela n'est pas probant".

Le Tribunal le reconnait coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à dix mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Tribunal à Rouen : ils volent de l'essence "pour repartir en Roumanie"

Calvados : le sexagénaire est un pro du cambriolage