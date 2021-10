Découvrez les dates de sorties de Star Wars, Indiana Jones, La Reine des Neiges 2 et du remake du Roi Lion

Les studios hollywoodiens n'ont donné que peu de détails sur ce nouvel opus de la saga galactique, dont le scénario a été écrit par Colin Trevorrow et Derek Connolly, déjà à l'oeuvre ensemble sur "Jurassic World" et sa suite.

Les acteurs John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver et Oscar Isaac devraient tous faire leur retour dans ce neuvième épisode, dont le tournage devrait commencer en 2018.

Les films de la série "Star Wars" sont tous sortis en milieu d'année jusqu'au "Réveil de la Force" et ses successeurs, sortis en décembre 2015, décembre 2016 et en décembre prochain pour le prochain opus "Les derniers Jedi".

Cette annonce confirme donc la volonté de Disney de revenir à des dates de sortie au printemps, le film dérivé de la série - qui n'a toujours pas de titre - sur "Han Solo" étant lui aussi prévu au printemps, le 25 mai 2018.



Le cinquième épisode de la série des "Indiana Jones", qui n'a pas non plus encore de titre, a de son côté été reculé au 10 juillet 2020 pour laisser le champ libre au remake du "Roi Lion" de Jon Favreau, dont la sortie est prévue le 19 juillet 2019.

Le deuxième épisode de "La Reine des Neiges" est quant à lui prévu pour le 27 novembre 2019.