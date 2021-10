La production d'un film qui sera tourné en Mayenne cet été recherche des figurants !

Henry-Noël Dupuy-Ania, producteur réalisateur va tourner un long métrage en Mayenne cet été... « L'enfant ébloui » c?est le titre de ce film qui sortira en 2011. Le scénario raconte l'histoire d'une jeune fille qui voit sa vie brisée par la disparition de son bébé. Elle s'attachera alors à un autre enfant et le kidnappera. Le tournage durera 16 semaines.... la production recherche des figurants rémunérés... des adultes de 25 à 50 ans et des petites filles de 10 ans pour des scènes qui seront tournées à Pré en Pail, St-Julien des églantiers, et à l?hôpital de Flers ...

Candidatures avec photo à envoyer à Henody Films production, 46 rue de normandie 53 250 Neuilly le Vendin...

