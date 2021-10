Mortagne-au-Perche. 37 000 € contre le cancer grâce au calendrier des agricultrices du Perche 

En 2016, de jeunes agricultrices du Perche (Orne) avaient pris la pose, parfois dans le plus simple appareil, pour la réalisation d'un calendrier. L'idée était née après que l'une d'elle ne se soit aperçue que des plastiques utilisés pour enrubanner le fourrage étaient roses, couleur de la lutte contre le cancer.

Quinze jeunes agricultrices engagées

Quinze jeunes agricultrices se sont alors prises au jeu. Elles ont réalisé "un calendrier espiègle et plein de pudeur", selon le Docteur Lavigne, président de la Ligue contre le Cancer de l'Orne.

Succès national

Elles pensaient vendre ce calendrier localement, mais la médiatisation de leur action originale a permis d'en vendre 6 000 : 3 240 localement, et tout le reste est parti partout en France et à l'étranger. "Certaines journées, on en envoyait 200 par la Poste" se souvient la permanente des Jeunes Agriculteurs de l'Orne, venue en appui logistique.

La vente a rapporté 37 000 euros de bénéfices

40% de cette somme est allée à la recherche sur le cancer. Très spécifiquement sur une étude d'exposition AgriCan menée par l'Inserm, l'université de Caen et le Centre Baclesse sur l'impact desinsecticides utilisés par les producteurs bovins, sur les cancers.

Les 60% restants ont été attribués aux soutiens aux malades du cancer dans le Perche (esthéticienne, gym adaptée etc.)

Marion est l'une des agricultrices à s'être engagée dans cette action. Sur le calendrier, elle est en photo sur la page de "décembre 2017":

