Un Mayennais sélectionné pour la simulation d'un voyage vers la planète Mars... durée de l'expérience : 520 jours

La tête dans les étoiles.....

Un mayennais, Romain Charles, 31 ans, va participer avec 5 autres hommes à un voyage simulé vers la planète Mars à Moscou à partir du 3 juin... il restera enfermé pendant 520 jours .... Un an et demi, dans un lieu de 180 m2 totalement fermé sans fenêtre.... les journées seront occupées par des expériences scientifiques et médicales notamment.....Trois russes, un chinois et autre européen ont été sélectionnés avec ce jeune mayennais pour participer à l?expérience.....

