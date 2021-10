Moult. Alain Tourret appelle Edouard Philippe et Bruno Le Maire à se rallier à Emmanuel Macron

Le parlementaire normand, proche d'Emmanuel Macron n'y va pas par quatre chemins. Interrogé par Tendance Ouest, mardi 25 avril 2017, Alain Tourret, député PRG du Calvados et maire de Moult, appelle le maire du Havre, Édouard Philippe et le député de l'Eure, Bruno le Maire à soutenir à leur tour Emmanuel Macron.

"Pas déterminant mais essentiel"

Comme de nombreux élus, Alain Tourret se projette déjà vers les législatives et dans ce cadre précis, il exhorte dorénavant les uns et les autres à former une large majorité autour de l'ancien ministre de l'économie. Il estime à ce titre que le soutien des deux ténors normands de la droite "n'est pas déterminant mais qu'il est essentiel [...] Je les appelle à constituer une majorité autour d'Emmanuel Macron".

