Temps variable entre nuages porteurs d'averses orageuses et éclaircies aujourd'hui...T° de 13 à 19°

Météo France relevait ce matin... un minimum de 12°7 à Flers, 13°3 à Argentan, 14°4 à L?Aigle et Mortagne et un maximum de 14°8 à Alençon,



Après les orages de la nuit le temps restera variable aujourd?hui . Brèves éclaircies et passages nuageux menaçants alterneront dans un ciel bien chargé. En milieu de journée l'activité instable reprendra, des averses se déclencheront ... elles pourraient prendre un caractère orageux.

Les températures, en chute libre, ne dépasseront plus les 17/ 19° ....c?est une baisse de près de 10° par rapport à hier.....

