L'essentiel du sport régional du week-end du 28 au 30 mai

Football

Cfa2 samedi 18h

Déplacement d?Alençon chez le second : Guingamp



DH

Samedi 18h :

Derby Alençon 2 / Argentan

Dimanche à 15h :

Flers va à Vire



Basket

Le MSB s?est qualifié pour la Demi-Finale des Playoffs.

Le match Aller est disputé ce vendredi à 20h30 à Antarès contre Roanne.

Ce match très important sera peut-être le dernier de la saison à Antarès, et le club invite l?ensemble de ses supporters à venir, habillé en orange : la couleur du MSB !



Moto Cross à Clécy.

25 ans déjà que le Clécy moto club existe !

Dimanche sur le circuit de Bellevue : retour des quads avec une manche du trophée Grand Ouest, avec les meilleurs pilotes de Normandie, Bretagne, pays de la Loire, dont certains vont disputer les championnats de France.

Ce moto cross servira également de support pour une manche du chmapionnat de Normandie 125cm3.

Début des essais à 8h15.

Dernière épreuve à 18h.



Courses hippiques dimanche sur l?hippodrome d?Argentan : 7 courses au trot sont à l?affiche de la réunion.



Saut d?obstacle poney, au Haras du Pin, ce week-end : c?est au tour des plus jeunes mais non moins valeureux cavaliers de tester les parcours d?obstacles dessinés pour leurs ainés ? avec l?association Normandie Poneys et la Société Hippique Française



« Cap D?Andaine », c?est un combiné d?activités physiques, par équipe de deux : Tir à l?arc, VTT, canoë sur le lac, « run and bike », tir sur cible, tyrolienne,?

La seconde édition de cette épreuve est organisée le dimanche 30 mai à Bagnoles de l?Orne: en 2 catégories : « élites » et » découverte familiale ».

Inscriptions à l?office de tourisme de Bagnoles.



Course à pied à Mamers, samedi 5 juin à 18h30.

2 courses sont à l?affiche :

5kms, à partir de 17h.

Et les « 10 kilomètres de Mamers », à 18h.



? et puis, le week-end du 6 juin, ce sera le traditionnel Trail d?Ecouves.



?à noter aussi, mais pour le 13 juin : la non moins traditionnelle randonnée cyclo des 3 sommets : 38ème édition : avec plusieurs parcours ? jusqu?à 151kms avec l?ascension de la croix de Médavy, des Avaloirs, et du Belvédère de Perseigne.

