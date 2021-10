Le premier tronçon de la RD 924 entre Argentan et l?A88 sera inauguré le 9 juillet prochain... Long de près de deux kilomètres, cette portion permettra notamment un accès rapide à la nouvelle autoroute. Le premier coup de pioche avait été donné en juillet dernier pour ce premier tronçon de 37 kms de la deux voies deux voies Flers ? Argentan.. montant des travaux : 7 millions et demi d?euros ...



Et puis des travaux sur la départementale 938 à la sortie nord de Sées, en raison de la construction du giratoire de la future rocade de la ville. Soyez patients !

