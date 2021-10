2 feux dans l' orne, à Monnai et Réveillon

Petite nuit pour les sapeurs pompiers ornais... une vingtaine d?hommes mobilisés depuis ce matin 5h, pour un feu d?un hangar agricole à Monnai...entre Vimoutiers et l?Aigle .... le bâtiment est en partie détruit.... deux machines agricoles brûlées.... et hier soir, vers 21h30, à Reveillon dans le Perche, c?est la salle de danse qui a été ravagée par les flammes ....Ici 25 sapeurs pompiers mobilisés toute la soirée....



A Vire, l?école des sapeurs pompiers ouverte en janvier 2009, fait l?objet d?une enquête judiciaire préliminaire du parquet de Paris..... sur l?attribution des délégations de services et sur des transferts de sièges sociaux.... une réunion d?urgence du conseil d?administration du Service d?incendie et de secours du calvados se réuni ce matin......

