Routes : le député Ump de l'Orne écrit une nouvelle fois au Secrétaire d'Etat aux transports

Le député de l?Orne Yves Deniaud écrit au Secrétaire d?Etat aux transports, une énième fois, au sujet des déviations d?Alençon et de St Denis sur Sarthon.

Le parlementaire dit mesurer combien le décalage est grand entre les annonces et la réalité : la rocade nord d?Alençon à 2x2 voies devait ouvrir cet été ? et il n?y a pas encore eu le moindre coup de pelleteuse?

Quand à l?étude environnementale « rapide » annoncée il y a 9 mois sur la déviation de St Denis ? Yves Deniaud s?étonne de n?en avoir aucune nouvelle.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire