Caen. Servez-vous : à Caen, un artiste dépose ses tableaux dans la rue

Une ligne verte barrant la toile de 20x20 cm. Mate a signé tous ses tableaux destinés à la rue de la même manière. Il ne devrait pas y rester longtemps. "Le principe est simple : sur chacun d'eux, un petit mot pour dire aux gens de le prendre, avec un mode d'emploi derrière", précise le jeune homme de 26 ans, amené à passer régulièrement à Caen (Calvados) pour le travail. Et comme il apprécie cette ville, il a décidé d'y laisser quatre des ses oeuvres samedi 22 avril 2017, entre des dépôts à Paris et Lyon huit jours plus tôt, et Montréal et New York la semaine prochaine.

Faire voyager les tableaux

"L'idée c'est de le conserver chez soi pendant un mois, avant de le remettre à la rue pour que quelqu'un s'en empare à son tour, explique l'artiste de 26 ans. Et d'ailleurs quand il le remet dehors, il peut aussi bien le faire à Caen que dans la ville de son choix." Les toiles devraient ainsi voyager rapidement si le public joue le jeu. Ou quand l'art s'invite dans la rue, et chez les particuliers... Son objectif : démocratiser la peinture :

Mate Impossible de lire le son.

En échange, Mate demande à ce qu'une petite photo soit faite pour pouvoir suivre son travail, en taguant la page Facebook de l'artiste, Line Street Art.

