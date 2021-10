Ciel variable entre éclaircies et nuages, plus nombreux cet après midi.... T° fraîches : et 0.5 à 10°, des valeurs de 2 à 3° au dessous des normales saisonnières

il fait froid ce main... un demi degré à L?Aigle.... 1.3° à Alençon, 1.4 à Mortagne et Flers.... 1.6° à Argentan.....

Le temps sera variable aujourd?hui, avec des éclaircies entrecoupées de passages nuageux porteurs d'averses. Le risque d'averse s'atténue doucement au fil de l'après-midi sous un ciel devenant de plus en plus voilé.

Les températures, fraîches pour la saison, plafonnent entre 9 et 11 degrés. C'est 2 à 3 degrés de moins que la normale.

Le vent reste faible à modéré de sud-ouest à ouest.

