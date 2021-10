Taxe sur la publicité extérieure : la concertation débute à Alençon et ses communes voisines

La « Taxe sur la Publicité Extérieure » entre en application. A Alençon, et dans une demi douzaine de communes alentours, la concertation avec les commerçants est engagée via un cabinet spécialisé, notamment pour mesurer chaque enseigne, affiche, panneau publicitaire. Les commerçants seront taxés au-delà d?une surface globale de 7m2.Cette taxe doit aussi inciter, ceux qui ont trop de surfaces publicitaires, à les réduire.... elle se montera jusqu?à jusqu?à 97 euros/an au mètre carré, dans sa version la plus chère ? et cette taxe est applicable dans toutes les communes de France ? pour communiquer, reste la pub sur la radio, elle, n?y est pas assujettie !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire