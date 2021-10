Référendum chez Thyssenkrupp au Theil

A l?usine Thyssenkrupp, au Theil sur Huisne, l?intersyndicale FO ? CFDT ? CFTC ? CGT ? UNSA de organise ce mardi : un référendum, auprès du personnel :

Les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail, et toujours plus d?effort demandés, sans réelle compensation salariale.

Des promesses, mais pas de résultat, avec 157 emplois précaires sur le site, et seulement 23 emplois salariés supplémentaires, depuis 2 ans ? malgré les subventions publiques touchées par l?entreprise, après la fermeture de ses sites de Vendôme et d?Amilly, et l?annonce du transfert de son siège social dans le Perche, où 200 emplois devaient être créés.

« Conserver son emploi ne suffit plus », et les syndicats brandissent la menace d?une grève, comme au printemps dernier.

