l'arrivée du printemps!

Températures fraicjes, ce matin; Météo France a relevé :

2°1 à Alençon, 3°2 à Argentan, 4°0 à L?Aigle, 5°0 à Mortagne, et 5°6 à Flers.



Aujourd?hui

Nous allons bénéficier d'une belle journée printanière avec du grand soleil : pas un nuage dans un ciel tout bleu.

Même si, en fin d'après-midi, un fin voile nuageux gagnera le ciel du Bocage, il n'altèrera en rien ce très beau temps.



Le vent faible puis modéré de sud-sud-est dirige sur notre région un air très doux ?si bien que les températures, très fraîches ce matin, vont remonter très vite et les maximales s'envoleront jusqu'entre 17 et 19 degrés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire