Augmentation des salaires chez Thyssenkrup au Theil sur Huisne (61) : reprise des négociations aujourd'hui

Chez Thyssenkrupp, au Theil sur Huisne : ambiance ?tendue? .... direction et syndicats se retrouvent cet après midi pour discuter augmentation de salaires....

La semaine dernière, pour la 1ère fois dans l?histoire du site : l?intersyndicale avait organisé un référendum auprès du personnel, pour savoir si l?accord salarial proposé par la direction devait être signé ? ou pas.

Et c?est non, à près de 57%.... en cas d?échec des discussions, une grève n?est pas à exclure....Les salariés se disent très inquiets pour l?avenir de l?emploi dans l?entreprise.

