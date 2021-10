Temps incertain entre nuages porteurs de quelques pluies et éclaircies aujourd'hui... T° de 4.6 à 13°

Météo France relevait ce matin.....4°6 à L?Aigle ....4°8 à Argentan....5°5 à Flers et Mortagne... 6° à Alençon...



C'est un temps le plus souvent nuageux et incertain qui dominera en journée. Les cumulus pourront donner quelques averses de pluies, plus probables de la campagne d'Alençon au Perche......du Bocage au Pays d'Ouche nous ne seront pas à l'abri également d'une averse isolée. Le soleil sera plus présent sur la moitié Nord-Ouest de nos régions..... Le vent de nord-est soutenu et toujours désagréable. Les T° maximales ne parviendront pas à dépasser les 12 / 13° cet après midi .....

