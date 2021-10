Retour du soleil aujourd'hui après disparition des nuages bas matinaux... quelques nuages plus présents l'après midi. T° de 3.4° à 15°

Il fait ce matin... un minimum de 3°4 à Mortagne au Perche... 3°9 à L?Aigle.... 4°1 à Alençon, 4°8 à Argentan, 5°2 à Flers,



L'épaisse grisaille, qui recouvre le Bocage, la Plaine d'Argentan et les Pays d'Auge et d'Ouche, évolue favorablement en deuxième partie de matinée. On profite ailleurs de belles éclaircies jusqu'à la mi-journée. Cet après-midi se déroulera ensuite partout sous un ciel variable mais avec des nuages souvent dominants.

Les températures maximales 14 / 15 degrés, toujours limitées par un vent d?est modéré !

