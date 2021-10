Les indicateurs de réussite des lycées dans la région

Que vaut votre bahut ?

Comme chaque année, à l?heure des choix d?un lycée par les parents pour leurs ados, le ministère de l?éducation nationale a publié ses indicateurs et non un palmarès, des résultats des lycées généraux et professionnels, dans le public comme dans le privé... premier indicateur : le taux de réussite au bac.

100 % à Marie Immaculée à Sées... 97 % à St-Thomas d?Aquin à Flers... pour les lycées professionnels 100 % de réussite au bac à Mézen à Alençon, à Mézeray à Argentan, comme à Flora Tristan à la Ferté Macé... à prendre en compte aussi, le taux d?accès de la seconde à la terminale... signe d?une sélection drastique.... plus le taux est élevé, plus l?établissement accompagne les élèves jusqu?au bac, sans se débarrasser de ceux qui ont des difficultés... tous ces indicateurs sont à retrouver sur le site du ministère de l?éducation nationale par académie....

www.education.gouv.fr/indicateurs-resultats-lycees.

