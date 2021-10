La CGT santé appel à la grève aujourdl'hui dans les hôpitaux de l'Orne

La CGT de la santé et de l?action sociale de l?Orne, appelle à la grève, aujorud?hui dans les hôpitaux, alors que le gouvernement a supprimé la reconnaissance de la pénibilité pour les infirmières... un rassemblement est prévu cet après midi à l?hôpital de l?Aigle.... ou le personnel de la cantine est en sous-effectif... en signe de protestation ce sera donc « purée jambon » au self ? jusqu?à ce que la direction y remette du personnel ? et un préavis local de grève est déposé pour jeudi.

