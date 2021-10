Caen. Handball : les Vikings reçoivent le leader Tremblay sans rien à perdre

Les Vikings de Caen (Calvados) reçoivent Tremblay (Seine-Saint-Denis) lors de la 22e journée de Proligue au Palais des Sports vendredi 14 avril 2017 (20h30). Empêtrés dans une crise de résultats depuis le début de la seconde partie du championnat en février, les hommes de Dragan Mihailovic sont malgré tout très proches d'assurer leur maintien en deuxième division. Battus à Nancy le week-end dernier (32-30), les joueurs avaient pourtant "fait une super première mi-temps, on avait pris beaucoup de plaisir mais comme souvent on a lâché, dixit l'arrière Maxime Langevin. On a beaucoup de mal en ce moment mais je pense que quand on sera maintenus, on sera libérés."

Caen n'a rien à perdre

L'adversaire du jour, Tremblay est de son côté leader incontesté du championnat avec 19 victoires pour 2 défaites et tout proche d'assurer sa première place synonyme de montée. Il semble donc délicat pour Caen d'espérer quelque chose vendredi. "Contre ce genre d'équipe, il ne faut pas se mettre de pression, si on perd ce sera logique. Si on ne se met pas trop de pression on a plus de chances de créer la surprise", explique le numéro 9 caennais. À l'aller, Caen s'était incliné 31-25 en Île-de-France.

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: en tête devant Nice et Paris, Monaco lance le sprint final

Handball : défaite des Vikings chez le leader de Proligue

Handball, Proligue. Sale soirée pour les clubs normands de Cherbourg et Caen

Top 14: débuts scrutés à Toulon, reprise tendue à Bayonne

Dortmund: Dembélé "se régale" mais vise plus haut