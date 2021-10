Après la défaite contre Nancy (Meurthe-et-Moselle) au Palais des Sports (26-28) vendredi 11 novembre 2016, Caen (Calvados) se déplace à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), le leader du championnat de Proligue. Après sept victoires lors des sept premiers matchs, les joueurs de David Christmann ont perdu à Billère (Pyrénées atlantiques), mais n'en restent pas moins grandissimes favoris de cette confrontation. Le numéro 22 des Rouge, Léo Renaud-David se méfie d'un "effectif qui correspond plutôt à la D1, ils sont bien plus forts que nous alors on va y aller sans pression et peut-être qu'on créera la surprise."

Imiter les autres clubs normands ?

Cette affiche n'est pas sans rappeler les exploits récents de l'USO Mondeville en basket et du Stade Malherbe en football qui ont réussi à vaincre les leaders de leurs championnats respectifs. En y allant décomplexés, tout sera possible pour les Caennais qui n'auront rien à perdre vendredi au Palais des Sports de Tremblay.

