Le-Havre. Test grandeur nature pour Dragon 76 en plein centre-ville du Havre

Le tunnel Jenner au Havre connaît des travaux de sécurisation. L'axe est un lien majeur entre la ville basse et la ville haute. La nouvelle réglementation prévoit notamment, en cas d'incident grave, de pouvoir intervenir avec un hélicoptère. Un test grandeur nature est réalisé mardi 11 avril. Dragon 76 va tenter d'atterrir cours de la République entre 9h et 9h30, à la sortie descendante du tunnel. Cela va permettre au pilote de se familiariser avec les lieux et trouver le meilleur endroit pour se positionner en cas d'intervention. Pendant l'exercice la circulation automobile sera évidemment interdite. L'axe sera coupé entre le Rond-Point et la place Jenner.

Des travaux de sécurisation jusqu'en 2018

Le tunnel Jenner est emprunté tous les jours par 10 000 véhicules. Des travaux sont indispensables pour répondre aux nouvelles normes de sécurité. Une première phase de travaux a été réalisée fin 2016 pour un montant de 200 000 euros. Le gabarit a été abaissé à 2,70 mètres, la vitesse réduite et un système automatique de régulation des feux tricolores à la sortie du tunnel (dans le tube montant) installé.

En 2018, de nouveaux travaux seront réalisés pour 15 millions d'euros. Il est prévu la création de niches de sécurité, un renforcement de la structure, un changement du système de défense incendie ou encore l'amélioration et la sécurisation du réseau électrique.

Le tunnel Jenner est ouvert à la circulation depuis 1956. En 2012, une troisième galerie permet la circulation du tramway. 10 000 véhicules/jour par sens. Entre 60 et 70 piétons chaque jour.

