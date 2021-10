Les lycéens de Balzac à Alençon, bloqués au Texas, devraient être enfin de retour vendredi matin

Fin de l?aventure à l?américaine, au Texas pour les 27 collégiens de Balzac à Alençon... leur séjour linguistique s?est prolongé d?une semaine, à cause de la paralysie de l?espace aérien.... finalement, les élèves doivent prendre l?avion à 17 heures, heure locale ce soir, pour atterrir demain matin à Paris... une incertitude persiste sur le nombre de vol a affréter pour rapatrier les collégiens et leurs professeurs... hier les parents d?élèves ont exprimer leur colère contre l?administration et notamment le Principal du collège, qui n?a pas donné la moindre nouvelle sur la situation sur place.... le proviseur accueillera les parents d?élèves demain soir à 18h au collège.

