Nuit du job d'été ce soir, de 18 à 22h, à Verneil sur Avre (27)

La Maison des jeunes et de la culture de Verneuil Sur Avre, et la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure présentent la seconde édition de « La Nuit du job d'été » : ce soir de 18 h à 22h, au lycée « Porte de Normandie ».

L'objectif est d'accompagner les jeunes de 18 à 25 ans dans leurs premières approches du monde du travail : ils pourront consulter des offres d'emploi, rencontrer des employeurs potentiels, échanger avec des professionnels de différentes filières.

