Syrie: 15 civils dont 4 enfants tués dans un raid à Idleb

Selon l'Observatoire, le raid sur le village de Urum al-Joz a vraisemblablement été mené par des avions de l'armée russe, qui soutient le gouvernement syrien dans la guerre qui a fait plus de 320.000 morts et jeté des millions de Syriens sur les routes en six ans.

A LIRE AUSSI.

Syrie: cessez-le-feu respecté, pourparlers de paix en janvier

Syrie: les rebelles à l'offensive à Alep, Moscou ne reprend pas les frappes

Syrie: la Russie et le régime frappent les régions rebelles

Syrie: violents affrontements à l'ouest d'Alep

Attaque "chimique": les Etats-Unis frappent la Syrie