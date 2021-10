Semaine Sainte et ministères dans l'Eglise

La semaine sainte désigne la semaine qui va du dimanche des Rameaux – qui commence la Passion de Jésus – à la veillée pascale, la nuit du samedi de Pâques, où l'on fait mémoire de la résurrection de Jésus. Elle a commencé cette année dimanche 9 avril 2017. Chaque jour de cette semaine, surtout les trois derniers, a une coloration particulière.

Les rameaux à la lumière de Pâques

À l'entrée de Jérusalem, qui s'avance pour que "beaucoup de gens" manifestent bruyamment leur joie ? Est-ce un prince aimé ou un général triomphant?

"HOSANNA !" A-t-on disposé pour lui sur la route des tapis couverts de fleurs ?

Non. Il s'agit de Jésus. Il est le Messie attendu par tous depuis si longtemps pour relever le peuple. Le cortège qui l'entoure n'a paradoxalement rien de royal. Les "manteaux" des participants et des "feuillages coupés" se substituent aux tapis et aux fleurs des victoires officielles.

Jeudi Saint

Le jeudi saint, Jésus lave les pieds de ses disciples et partage avec eux le pain et le vin. Un commentaire de l’évangile de ce jeudi saint.

Jésus, réunit ses apôtres pour la Pâque juive, mais il donne à certains rites une nouvelle signification: le lavement de mains devient lavement de pieds ; le pain azyme distribué par le père de famille est partagé par Jésus en signe de son corps livré ; la coupe de bénédiction est bue en signe de son sang versé ; il est, lui Jésus, l’Agneau immolé.

Vendredi Saint : le Christ en croix

Le vendredi saint, l'Église célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix.

Célébrer la Croix du Seigneur, n’est-ce pas se payer de mots ? Comment l’instrument d’un Supplice abominable peut-il être ainsi vénéré ? Il n’est pas facile non plus de glorifier la croix quand elle désigne l’épreuve physique ou morale qui survient dans nos vies. Alors, comment faire ?

Le Seigneur y est élevé

À plusieurs reprises, dans l’évangile de Jean, Jésus a fait une allusion explicite à son élévation sur la Croix. Pour l’évangéliste, la fixation du Christ sur le bois d’ignominie est en réalité une élévation en gloire. «Quand vous aurez élevé le Fils de l’Homme, vous connaîtrez que Je suis». Ce qui veut dire que la Croix révèle le Christ comme Fils de Dieu. Quel fantastique retournement ! Jésus ressuscité apparaît à ses disciples marqué des stigmates de sa Passion. Dans les épreuves qui nous écrasent, il nous est difficile, voire impossible parfois, de croire qu’elles nous élèvent en quoi que ce soit. Regardons simplement la croix du Christ.

Ecoutez l'entretien de Jean-Luc Lefrançois avec le Père Luc Forestier, directeur de l'Institut supérieur de sciences religieuses à l’Institut Catholique de Paris :

