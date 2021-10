Tennis, Pro B, Argentan le leader décroche son billet pour la Pro A en battant Nice le second, 4 à 1...Foot, ligue 1, Le Mans fait un nul 1 partout à Monaco

Tennis de table, pro B...Argentan le leader a battu hier soir, le second Nice, 4 à 1, et décroche son billet pour la montée en pro A... le club remporte pour la seconde fois le titre de champion de France de pro B et présenté hier soir, sa nouvelle recrue, Mattis Burgis, un jeune letton de 20 ans ....



Foot, le Mans à fait un nul, 1 partout hier soir, à Monaco en match avancé de la 35e journée de Ligue 1.....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire