Le nombre de demandeurs d'emploi en Basse Normandie en hausse de 0.4 % fin mars

Les mauvais chiffres de l?emploi en basse normandie... en augmentation de 0.4 % fin mars... la hausse atteint 4 % en un an... ce sont 56 300 personnes en catégorie A, qui sont totalement privées d?activités.... des chiffres en augmentation de 1% dans le Calvados, plus 0.8% dans l?Orne, et moins 0.6% dans la Manche ...

le nombre de demandeurs d?emploi inscrits à en catégories A, B, C

s?élève à 86.500 fin mars , en augmentation de +0,9% par rapport au mois dernier... sur an, la hausse est de +8,5% !

