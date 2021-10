Deux véhicules incendiés hier soir, quartier Perseigne à Alençon... les pompiers sont intervenus à deux reprises à quelques minutes d?intervalles à 22h25 et 22h33 rue Michelet et Place Jeanne d?Arc...le premier véhicule incendié a endommagé deux autres voitures stationnées à proximité...... un autre véhicule a été noirci après l?incendie volontaire du second véhicule....la police à ouvert une enquête...

