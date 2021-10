Le soleil disparaît au profit des nuages et de quelques ondées parfois orageuses cet après midi... T° de 7 à 23°

T° douces ce matin.... il a fait 7°2 à Flers, 7°9 à L?Aigle, 8°6 à Argentan, 8°8 à Alençon, 13°5 à Mortagne.



Le soleil disparaît progressivement sous un voile nuageux qui se densifie. A partir de ce midi, les nuages deviennent suffisamment épais pour donner des ondées. Ces ondées risquent de prendre localement un caractère orageux cet après-midi, notamment sur l'est de nos régions.

Les températures maximales sont à la baisse et ne dépassent plus 20 à 23 degrés.

