Fontenay-le-Marmion. Normandie : il paie avec un chèque volé et donne sa carte de fidélité

C'est absent qu'un voleur récidiviste âgé de 28 ans a été jugé le mardi 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), délits commis à Fontenay le Marmion, au sud de l'agglomération de juillet à novembre 2016.

À Sport 2000, il donne sa carte de fidélité

Le vendredi 8 juillet 2016 après une soirée, une femme rejoint son domicile de Fontenay le Marmion, au sud de Caen. Elle oublie son sac à main dans sa voiture qu'elle ne verrouille pas. Le lendemain matin pièces d'identité et chéquier ont disparus.

Depuis cette date à novembre 2016, plusieurs chèques seront utilisés (d'un montant d'une cinquantaine d'euros chacun) dans divers magasins de Caen et de sa région.

Et comme il n'y a pas de petits profits, l'individu trouve judicieux de donner sa carte de fidélité dans un magasin Sport 2000 où il a ses habitudes, payant avec... un chèque contrefait !

"C'est mission impossible"

Bien évidemment l'enquête remonte jusqu'à Frédéric Mignot qui reconnaît avoir vu ce sac dans une voiture et avoir volé portefeuille, chéquiers et papiers. Quelques chèques non utilisés seront retrouvés chez lui. Son casier judiciaire comporte huit mentions pour vols (aggravés, avec effraction, en réunion...) contrefaçon de chèques et recels. Sa dernière peine était d'un an d'incarcération.

"C'est le profil de cet homme de commettre ces délits. Le changer semble mission impossible" constate désabusée la procureure en requérant 13 mois de prison ferme. La cour suivra en y ajoutant 56 euros de préjudice matériel et 100 euros de préjudice moral.

