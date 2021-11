Mouvement de grève, lundi, sur les plateformes téléphoniques caennaises de Webhelp et d?Armatis, qui emploient 1700 salariés : un débrayage de deux heures à 12h par 40 % des personnels... les syndicats dénoncent les exigences de l?entreprise : productivité, vente, polyvalence, disponibilité, compétences ? au mépris de la santé physique et morale des salariés, et sans aucune reconnaissance du travail effectué, ?notamment salariale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire