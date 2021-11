l'habitat en bois ou ossature bois à la côte ! ... le lycée des Andaines à la Ferté Macé propose un nouveau BTS « Systèmes constructifs bois et habitat »

Un nouveau BTS « Systèmes constructifs bois et habitat » inauguré lundi au Lycée des Andaines à la Ferté Macé. Ce nouveau BTS a vocation d?enseigner la conception, l?organisation, la gestion de production et de fabrication d?ouvrages en bois, destinés à l?habitat.... Dès la rentrée prochaine, 15 futurs professionnels de la construction Bois seront formés pour répondre à un besoin d?une filière en pleine croissance. L?Institut de Formation du Cheval et de l?Equitation sera également partenaire de cette formation pour la construction d?ouvrages en bois pour la filière équine en vue des prochains Jeux Equestres Mondiaux en 2014.

...Le conseil régional y a investit, 990 000 euros pour l?aménagement des ateliers dédiés au travail du bois et notamment, l?installation d?une plateforme de 500 m2 avec pont roulant capable d?accueillir les chantiers grandeur nature des élèves.

