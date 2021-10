Rouen. La SNCF crée un espace de coworking pour développer le réseau normand

Cet espace est une première en France. À Rouen (Seine-Maritime), à la demande d'Hervé Morin, deux entités distinctes de la SNCF se sont réunies dans un nouvel espace de travail pour penser et coordonner le schéma de transport ferroviaire régional, notamment en prévision de l'arrivée des nouveaux trains et de la Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN).

Booster le réseau normand

Dans ce grand open space de la rue de Fontenelle, une quinzaine de collaborateurs de SNCF Réseau et de SNCF Mobilité auront pour mission de répondre aux demandes des usagers - que Hervé Morin estime à 300 000 dans la région- de réunifier le réseau normand et assurer les dessertes rurales et enfin de booster l'attractivité de la région.

"L'enjeu, ce n'est pas que les trains neufs. Il y a un énorme chantier régional qui nous amène à revoir toutes nos idées sur le transport", explique le président de région, avant de conclure que ce plateau "est un symbole du renouveau du rail en Normandie".

