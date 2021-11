Plainte pour viol par une adolescente sarthoise de 17 ans : 3 caennais mis en examen pour viol en réunion

Trois Caennais, âgés de 24 et 25 ans, ont été mis en examen pour viols en réunion mercredi au Mans, puis remis en liberté... ils sont placés sous contrôle judiciaire après la plainte d?une adolescente sarthoise de 17 ans, pour viol... La jeune fille avait rencontré l?un deux sur un forum de discussion sur le net et l?avait invité chez elle, à La Flèche, le 14 juin .... L?homme était venu avec deux amis... Ils avaient effacé toutes traces numériques... sur l?ordinateur et le portable de l?adolescente... Présentés devant un juge d?instruction, ils reconnaissent des relations sexuelles consenties... Deux sont déjà connus des services de police ....

