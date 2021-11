Conditions de travail dégradées : appel à la manifestation des salariés de l' ADMR de l'Orne

Les quelques 800 salariés de l?association d?Aide à Domicile en Milieu Rural de l?orne sont appelés à la grève et à la manifestation ce vendredi après midi contre la dégradation des conditions de travail ? une manif est programmée devant le siège de la fédération départementale, à Alençon / Cerisé.

Près de 5000 personnes ont fait appel à l?ADMR de l?Orne ces 12 derniers mois ; c?est 10% de + que l?année précédente ? alors que les cas de patients de plus en plus lourds à gérer se multiplient ? le personnel manque ... les plannings de travail sont surchargés... intenables !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire