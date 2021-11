Soleil...Chaleur : 35/36° attendus ce lundi après midi... la menace orageuse se précisera dès cet après midi !

T° chaudes dès ce lundi matin... Météo France à relevé un maximum de 21°4 à Mortagne au Perche, 19°0 à Argentan et à Flers, 16°7 à Alençon, et 15° à L?Aigle...



De très fortes chaleurs sont attendues aujourd?hui .... Sous un soleil de plomb, une masse d'air chaud gagne nos régions.... le mercure va atteindre des sommets... on pourra atteindre ou dépasser localement les 35 ou 36 degrés ! Le temps calme ne tiendra pas très longtemps. Une évolution orageuse se développera au fil des heures et des ondées se déclencheront en seconde partie d?après midi avant de se généraliser en soirée....





Ce soir, La menace orageuse se généralisera et gagnera l'ensemble de nos régions... Les averses vont se multiplier .....Les précipitations peuvent être localement soutenues et accompagnées d'éclairs et de tonnerre .....les températures restent très douces, proches de 15 à 17 degrés au lever du jour.

