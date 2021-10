Granville. Manche : un homme suspect près d'une école, le plan de mise en sûreté déclenché

128 élèves d'une école primaire à Granville (Manche) ont été confinés entre 08h30 et 10h50 ce vendredi 31 mars 2017.

Une personne suspecte aperçue

Six enfants âgés de 6 à 10 ans ont expliqué avoir vu un automobiliste passer devant l'école et brandir un objet qui leur semblait menaçant. Un objet non identifié.

Le confinement des élèves s'est prolongé le temps que la police inspecte les abords de l'établissement sans résultat.

