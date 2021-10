Caen. Calvados : les voleurs avaient un mode opératoire bien rodé

Les deux Géorgiens qui ont comparu pour vols devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 29 mars 2017, n'en sont pas à leur coup d'essai. Nadar Gargary âgé de 43 ans et Zurab Ajamovi âgé de 31 ans se sont présentés à l'audience. Pas un débutant non plus, le français Rachid Boulahia, 45 ans, qui a été jugé pour les mêmes délits, lui ne s'est pas donné la peine de se déplacer.

Il fallait y penser...

Leurs cibles privilégiées étaient les magasins discount. Leurs larcins sont perpétrés en août et décembre 2016, à Hérouville Saint Clair, Caen, Saint Pierre sur dives et Courseulles (à cet endroit le vigile interviendra).

Le mode opératoire est toujours le même et les voleurs sont bien organisés, reconnaît la présidente. L'un d'entre eux pénètre dans un magasin avec un caddie et le remplit à ras bord (alimentation mais surtout articles de bricolage, coffrets d'outillage et des machines à coudre de marque). Ensuite, (à l'aide d'une oreillette ? d'un portable ?) le "client" prévient un complice resté à l'extérieur. Celui-ci se présente à la porte d'entrée qui s'ouvre automatiquement, se saisis du caddie plein et lui remet le vide.

Le "consommateur" peut donc recommencer un tour fructueux du magasin. Et ainsi de suite dans la plus grande discrétion.

Tous trois connus de la justice

Même avec la vidéosurveillance il est bien difficile d'établir précisément la liste de ce qui a été volé. Les perquisitions mettent à jour beaucoup de bouteilles de vodka, le reste ayant été vendu. Dans l'entourage, des artisans reconnaissent "Nadar Gargary, on peut tout lui demander. Il dépanne volontiers." De fait, sur les trois prévenus c'est bien lui le "cerveau". Ils ont tous un parcours judiciaire pour vols, le plus jeune ayant surtout été condamné pour trafic de stupéfiants et port d'arme.

La défense met en avant leurs situations précaires "Il ne faut pas croire que c'est pour eux un mode de vie"

Nadar Gargary écope de 5 mois de prison ferme. Zurab Ajamovi de 15 jours ferme. Quand à Rachid Boulahia ce seront 6 mois fermes en raison de son casier et de son absence.

Deuxième dossier jugé dans la foulée

Mais Nadar Gargary n'en a pas fini avec cette audience car il lui est reproché d'autres vols commis en février 2017 dans un magasin SuperU de Caen, où il jetait son dévolu sur des bouteilles d'alcool de marque. Se munissant d'un aimant très puissant, il retirait les antivols situés au niveau des bouchons et cachait les bouteilles dans son blouson. Puis il passait à la caisse avec une baguette de pain. Le préjudice a été estimé à 1 254 euros, la vidéosurveillance témoignant de sept passages à l'acte.

Il écope de 2 mois fermes, ce qui lui fait un total de 7 mois d'incarcération pour les deux dossiers.

A LIRE AUSSI.

Normandie : 18 mois de prison avec sursis pour le commerçant qui avait tiré sur ses cambrioleurs

Caen : prison et mandat de dépôts pour deux jeunes Albanais

Faux vendeurs de calendriers mais vrais escrocs : ils volent plus de 10 000 € en Normandie

Calvados : le sexagénaire est un pro du cambriolage

Calvados : deux nuits de cambriolages à Vire