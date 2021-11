Martine Aubry, est candidate à la primaire socialiste pour les présidentielles de 2012 .... La patronne du PS peut déjà compter sur les soutiens de Laurent Beauvais, le président de la région Basse-Normandie, résident de la Communauté de Communes d?Argentan, et Joaquim Pueyo, Maire d?Alençon et président de la Communauté Urbaine, Conseiller Général ? et du président de la Région des Pays de la Loire, Jacques Auxiette ....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire