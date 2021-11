Nauges et belles éclaircies au menu météo du jour... T° fraîches de 7 à 21°

Ce jeudi matin, le mercure affiche 7°8 à Mortagne au Perche, 8° à Argentan et à L?Aigle 9°4 à Alençon



Des nuages sont présents ce matin, le soleil aussi... il brille généreusement quant il n?est pas masqué par les nuages... ce ciel changeant se prolongera toute la journée... Le vent faible à modéré souffle de nord-ouest apportant un peu d'air frais. De ce fait, les températures ont du mal à décoller et les maximales plafonnent entre 19 et 21 degrés du Bocage vers le Perche.

