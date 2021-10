La Glacerie. Salon du camping-car et de la caravane : pour tout savoir, rendez-vous à La Glacerie

La quatrième édition du salon du camping-car et de la caravane a lieu jeudi 30, vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril 2017. Organisé par la concession Jacqueline, rendez-vous est donné sur l'hippodrome de la Glacerie, près de Cherbourg (Manche).



Près d'une centaine de véhicules seront présentés au public. L'occasion pour tous, amateurs de camping-cars ou curieux de (re)découvrir et pourquoi pas d'acheter de quoi partir en vacances en Normandie, et dans toute la France.



Ecoutez Hervé Carme, responsable de la concession Jacqueline :





Pratique. Entrée gratuite, de 10h à 19h.

